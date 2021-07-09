Водители пожаловались на новую ловушку от ГИБДД. Придется ходить с рулеткой

Столичные инспекторы ГИБДД вооружились рулетками, стали измерять расстояние от припаркованных машин до пешеходных переходов и штрафовать за нарушения, пожаловались автомобилисты. По правилам, машину нельзя оставлять на парковке ближе пяти метров от «зебры».

Как пишет РБК Autonews, в Москве штраф за такое нарушение составляет три тысячи рублей. Кроме того, неправильно припаркованную машину могут эвакуировать, что тоже влетает автомобилистам в копеечку. Юристы отметили, что в этом нет ничего противозаконного и посоветовали водителям возить с собой рулетку.

Эксперт из Европейской юридической службы Дмитрий Безделин предупредил, что никаких погрешностей в обе стороны в этом правиле не предусмотрено. «Поэтому лучше всего выбрать достаточную дистанцию, чтобы случайно не нарушить ПДД», — цитирует РБК юриста.

Адвокат из бюро «S&K Вертикаль» Юлия Андреева рекомендовала всем, кому надо остановиться около перехода, проехать на всякий случай подальше. Ранее юрист Павел Уткин предположил, что в России в ближайшее время могут ввести штрафы за стоянку на пожарной разметке. В пресс-центре МВД России отметили, что ГИБДД об этом ничего неизвестно.