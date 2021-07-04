ГИБДД прокомментировала введение штрафов за парковку на пожарной разметке

Госавтоинспекции неизвестно о введении новых штрафов за парковку во дворах, там, где нанесена разметка для спецтехники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Ранее юрист Павел Уткин предположил в беседе с агентством «Прайм«, что в ближайшее время стоит ждать введения штрафов за стоянку на специальной разметке. Ее наносят в Москве и других городах для скорой помощи, пожарных, МЧС и полиции. Поправки, сказал юрист, могут появиться в Кодексе об административных правонарушениях.

«Госавтоинспекция России сведениями об указанной <…> инициативе не располагает», — сообщили в пресс-центре.

Между тем, подобные штрафы уже действуют в Москве с конца 2019 года, писал autonews.ru. Площадка для пожарной техники обозначена красной разметкой и знаком запрета стоянки. Штраф за парковку в этом месте составляет три тысячи рублей.

Ранее глава Госавтоинспекции Москвы Александр Быков рассказал о закупке автомобилей без полицейской раскраски.

Инспекторы фиксируют нарушения ПДД, не выделяясь из потока машин. Они выписывают штрафы за пересечение сплошной линии, выезд на встречную полосу, разговор по телефону или непристегнутый ремень.