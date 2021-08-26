Автомобилистов и мотоциклистов в Москве будут штрафовать за преднамеренное нарушение тишины. Проект городского закона скоро внесут в Мосгордуму. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге.

Водители, которые ночами напролет гоняют на машинах и мотоциклах под окнами с громкой музыкой и без глушителей, уже достали москвичей, признался градоначальник. Собянин сообщил, что в четверг эту проблему опять поднимали на встрече с горожанами.

Мэр посчитал, что нынешние федеральные наказания для таких нарушителей тишины ничего не стоят.

«Штраф 500 рублей с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто — люди далеко не бедные, — им как мертвому припарка», — посетовал Собянин.

Поэтому в ближайшее время в МГД внесут более жесткий городской закон. Собянин считает, что штраф должен составлять не менее пяти тысяч рублей. Он указал на то, что его нужно привязать и к мощности машины, по аналогии с транспортным налогом.

Транспортные средства таких нарушителей нужно забирать на штрафстоянку и там уже разбираться, почему нет глушителя или с ним какие-то проблемы, продолжил мэр.

Кроме того, аналогичное предложение об ужесточении штрафов направят и в Госдуму.

Собянин ранее также пообещал москвичам в возрасте до 35 лет помочь найти работу.