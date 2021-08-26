Мэр Собянин обещал помочь москвичам в возрасте до 35 лет найти работу

В Москве меры поддержки молодежи в трудоустройстве теперь станут доступны жителям в возрасте до 35 лет. Такое постановление подписал московский мэр Сергей Собянин, сообщили на сайте градоначальника.

Москвичи в возрасте от 30 до 35 лет, которые не могут найти работу, теперь тоже смогут рассчитывать на временное трудоустройство. Такие меры поддержки предусмотрены для горожан с высшим и средним профессиональным образованием.

Молодые люди с профобразованием и отсутствием опыта работы по специальности в течение 12 месяцев после окончания обучения также смогут принять участие в специальных программах молодежной практики.

Служба занятости Москвы в 2020 году помогла найти работу более 50 тысячам молодых людей. Распространение мер поддержки на горожан в возрасте до 35 лет поможет трудоустроить еще большее количество москвичей, отметили в мэрии.

Собянин накануне заявил, что столичные власти не планируют вводить жесткие ограничения из-за коронавируса перед 1 сентября. Ранее мэр разрешил не носить маски учителям в школах.