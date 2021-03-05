Цена эвакуации автомобилей-нарушителей увеличится в Москве

Начиная с 5 апреля в столице будут действовать новые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. Теперь за несоблюдение правил водителям придется платить больше. Об этом сообщила пресс-служба дептранса Москвы.

«С 5 апреля изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей. Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов», — сообщил департамент в своем Telegram-канале.

В пресс-службе подчеркнули, что нарушившим правила водителям решили пойти навстречу. Для таких автомобилистов тарифы ввели ниже реальной стоимости эвакуации. При этом внести оплату потребуется вовремя.

Источник фото: дептранс Москвы

Дептранс пояснил, что на перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 до 120 лошадиных сил город тратит 9130 рублей. Если водитель оплатит эвакуацию в течение 60 дней, то для него тариф составит 6450 рублей. При этом сейчас такая процедура стоит 5595 рублей.

Также для водителей будет действовать скидка 25% при оплате эвакуации до получения автомобиля со спецстоянки. С 5 апреля стоимость будет составлять 4837 рублей. Сейчас цена находится на уровне 4196 рублей.