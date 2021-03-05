Цена эвакуации автомобилей-нарушителей увеличится в Москве
Начиная с 5 апреля в столице будут действовать новые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. Теперь за несоблюдение правил водителям придется платить больше. Об этом сообщила пресс-служба дептранса Москвы.
«С 5 апреля изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей. Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов», — сообщил департамент в своем Telegram-канале.
В пресс-службе подчеркнули, что нарушившим правила водителям решили пойти навстречу. Для таких автомобилистов тарифы ввели ниже реальной стоимости эвакуации. При этом внести оплату потребуется вовремя.
Дептранс пояснил, что на перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 до 120 лошадиных сил город тратит 9130 рублей. Если водитель оплатит эвакуацию в течение 60 дней, то для него тариф составит 6450 рублей. При этом сейчас такая процедура стоит 5595 рублей.
Также для водителей будет действовать скидка 25% при оплате эвакуации до получения автомобиля со спецстоянки. С 5 апреля стоимость будет составлять 4837 рублей. Сейчас цена находится на уровне 4196 рублей.