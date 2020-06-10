Водителей предложили лишать прав за выход в общество пьяными

Наказание для водителей, у которых проблемы с алкоголем, хотят ужесточить. В Общественной палате предложили лишать человека водительских прав, если его дважды привлекали к ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде.

Инициативу озвучил член Общественной палаты РФ и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Алкоголики и пьяницы угрожают жизни посторонних людей, которые ни в чем не виноваты. Здесь нужно совершенствование нашей законодательной базы», — подчеркнул он.

По словам Хамзаева, изменить нужно статью действующего КоАП о появлении в общественных местах в пьяном состоянии. Ее в том числе необходимо дополнить отдельным наказанием для нарушителей с водительскими правами.

«Если человека дважды за год привлекли к административной ответственности (по статье 20.21 КоАП — прим. ред.), <…> то важен механизм отзыва водительских прав от полугода до двух лет», — пояснил член ОП.

Хамзаев обратил внимание на важность защиты граждан, «которые тысячами гибнут каждый год по вине пьяных водителей».

Свое обращение он уже направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, сообщил сайт RT. Руководитель «Трезвой России» считает, что описанная им частота привлечения к ответственности указывает на проблемы человека с алкоголем. Как участник дорожного движения он несет опасность.

Поводом для предложенных Хамзаевым изменений стало смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Он сел за руль пьяным, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик Lada. Его водитель скончался в реанимации.