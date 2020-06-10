Михаил Ефремов за пьяное ДТП заслуживает самого сурового наказания. Жена погибшего в этой аварии Сергея Захарова выразила надежду, что актера хотя бы на шесть лет отправят за решетку.

«Я не хочу никакой мировой. Не хочу. Пусть сядет. И хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка [срока]. Хотя бы из 12 [лет] половину действительно пусть посидит. А может и вылечится», — заявила она в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Женщина добавила, что об аварии узнала из интернета. Она посмотрела видео, на котором узнала своего мужа и поехала в Институт Склифосовского, куда экстренно доставили Захарова.

Пьяный актер Михаил Ефремов 8 июня за рулем внедорожника на полном ходу врезался в фургон, которым управлял Захаров. Авария произошла на Смоленской площади в Москве. Водитель грузовика получил тяжелейшие травмы и через несколько часов умер в реанимации. Теперь Ефремову грозит 12 лет колонии.

Таганский районный суд на следующий день после ДТП отправил заслуженного артиста России под домашний арест на два месяца. Ефремов свою вину признал и назвал произошедшее «чудовищным».