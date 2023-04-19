19 апреля 2023, 14:23
Водителей не станут штрафовать за портреты героев войны на «Бессмертном полку» на автомобилях
МВД пообещало не штрафовать за портреты героев войны на автомобилях на «Бессмертном полку»
Российские водители смогут размещать на автомобилях портреты родственников в рамках акции «Бессмертный полк» — штрафовать их не будут. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.
Кроме портрета, можно будет разместить фото орденов и медалей ветерана и историю его подвига. Любой желающий прочтет все это на припаркованной машине. К акции могут присоединиться и различные организации, использующие транспортные средства в профессиональной деятельности.«Размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности», — подчеркнула Ирина Волк.
Реклама
При этом она напомнила, что изображения на транспортном средстве не должны ограничивать обзор с места водителя. Лучше размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. А чтобы фото лучше сохранились, следует прикреплять их на стекла с внутренней, а не внешней стороны.
Шествие «Бессмертный полк» в в этом году отменили.
МВД РФ
Бессмертный полк
Машины
Водители
Реклама
Реклама