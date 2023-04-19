Общество

19 апреля 2023, 14:23

Водителей не станут штрафовать за портреты героев войны на «Бессмертном полку» на автомобилях

МВД пообещало не штрафовать за портреты героев войны на автомобилях на «Бессмертном полку»

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Российские водители смогут размещать на автомобилях портреты родственников в рамках акции «Бессмертный полк» — штрафовать их не будут. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Кроме портрета, можно будет разместить фото орденов и медалей ветерана и историю его подвига. Любой желающий прочтет все это на припаркованной машине. К акции могут присоединиться и различные организации, использующие транспортные средства в профессиональной деятельности.

«Размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности», — подчеркнула Ирина Волк.

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При этом она напомнила, что изображения на транспортном средстве не должны ограничивать обзор с места водителя. Лучше размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. А чтобы фото лучше сохранились, следует прикреплять их на стекла с внутренней, а не внешней стороны.

Шествие «Бессмертный полк» в в этом году отменили.

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