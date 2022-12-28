Общество 28 декабря 2022, 04:24 Водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам в 2023 году Глава ВСС Уфимцев: в 2023 году водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам Unsplash

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Российских водителей в 2023 году начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО по показаниям камер. Об этом «Известиям» рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

«Мы уже неоднократно предлагали запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, однако пока проводили только эксперименты и пилотные проекты. <…> В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть, водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам», — анонсировал глава ВСС.

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Уфимцев отметил, что сейчас решается задача по совмещению двух информационных систем — баз данных Российского союза автостраховщиков (РСА) и ГИБДД. Глава ВСС отметил, что в 2022 году россияне оформили на 2% меньше полисов ОСАГО.

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В Союзе Автостраховщиков предложили временно разрешить использовать для ремонта застрахованных машин детали, которые уже ранее находились в эксплуатации. Запчасти должны проходить контроль качества и применяться для замены кузовных составляющих.