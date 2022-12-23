Транспорт 23 декабря 2022, 10:54 Союз Автостраховщиков разработал меры для сокращения сроков ремонта по ОСАГО

Читать 360tv в

В Союзе Автостраховщиков предложили временно разрешить использовать для ремонта застрахованных машин детали, которые уже ранее находились в эксплуатации. Об этом написала «Парламентская газета».

Страховщики уточнили, что запчасти должны проходить контроль качества и применяться для замены кузовных составляющих.

Реклама

«В качестве поддержки РСА уже выступил с инициативой временно увеличить предельные сроки ремонта по ОСАГО до 60 дней на период стабилизации рынка», — сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Реклама

Авторы: