Эксклюзив 02 сентября 2022, 16:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Хороший он парень, непьющий». Коллега — о водителе мусоровоза из Истры Коллега водителя мусоровоза из Истры назвал его хорошим сотрудником

Читать 360tv в

Коллега водителя мусоровоза, который сбил двух девочек в Истре, рассказал, что тот нормально справлялся со своей работой, претензий к нему никогда не было. Он хорошо управлял машиной плюс совсем не употреблял спиртное, добавил шофер в беседе с «360».

«Хороший парень. Водитель он нормальный. Жалко, что так случилось. Ну, видите, он ехал, а там слепая зона (где оказались дети — прим. ред.). К нему [по работе] претензий нет. Непьющий. Обычно же шоферы [выпивают], а он непьющий абсолютно. Это 100 процентов», — добавил мужчина.

Реклама

По его мнению, водитель никак не мог увидеть детей, которые были на дороге одни. Теперь, по его словам, коллега страшно переживает.

Реклама

Сегодня Истринский суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Когда мужчину завели в здание суда, он не мог сдержать слез.

ДТП произошло 1 сентября. Водитель мусоровоза при выезде со второстепенной дороги на главную сбил двух девочек. Одной было три года, второй — пять лет. Младшая скончалась на месте. Ее старшую сестру доставили в больницу, но сегодня уже выписали домой.

0 0 0 0 0 0