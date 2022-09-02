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«Хороший он парень, непьющий». Коллега — о водителе мусоровоза из Истры

Коллега водителя мусоровоза из Истры назвал его хорошим сотрудником

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Коллега водителя мусоровоза, который сбил двух девочек в Истре, рассказал, что тот нормально справлялся со своей работой, претензий к нему никогда не было. Он хорошо управлял машиной плюс совсем не употреблял спиртное, добавил шофер в беседе с «360».

«Хороший парень. Водитель он нормальный. Жалко, что так случилось. Ну, видите, он ехал, а там слепая зона (где оказались дети — прим. ред.). К нему [по работе] претензий нет. Непьющий. Обычно же шоферы [выпивают], а он непьющий абсолютно. Это 100 процентов», — добавил мужчина.

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По его мнению, водитель никак не мог увидеть детей, которые были на дороге одни. Теперь, по его словам, коллега страшно переживает.

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Сегодня Истринский суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Когда мужчину завели в здание суда, он не мог сдержать слез.

ДТП произошло 1 сентября. Водитель мусоровоза при выезде со второстепенной дороги на главную сбил двух девочек. Одной было три года, второй — пять лет. Младшая скончалась на месте. Ее старшую сестру доставили в больницу, но сегодня уже выписали домой.

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