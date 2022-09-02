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Пострадавшую в ДТП с мусоровозом в Истре девочку выписали из больницы

Омбудсмен Мишонова: пострадавшую в ДТП с мусоровозом девочку выписали домой

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Пострадавшую при наезде мусоровоза в Истре пятилетнюю девочку сегодня выписали из больницы домой. Об этом в своем Telegram сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Уполномоченный уточнила, что сегодня посетила больницу, куда доставили ребенка.

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«Малышка сегодня была отпущена с мамой домой. Как сообщил мне врач, в дальнейшем лечении она не нуждается», — добавила Мишонова.

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Омбудсмен подчеркнула, что семье готовы предоставить всевозможную поддержку в сложной ситуации. Младшая сестра девочки погибла, получив смертельные травмы в ДТП с мусоровозом.

«Разбираться в обстоятельствах трагедии предстоит следствию. Ребенка же уже не вернуть», — заключила она.

Смертельная авария произошла накануне в Истре, на улице Ленина. Водитель мусоровоза совершил наезд на двух девочек, которые шли по проезжей части без сопровождения взрослых. Трехлетний ребенок погиб на месте. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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