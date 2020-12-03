Видео с погоней инспекторов за 17-летним автолюбителем попало в Сеть

Уточняется, что молодой человек за рулем авто обгонял, подрезал и дрифтовал. Когда 17-летнего парня задержали, выяснилось, что у него нет документов на авто. Житель города Миньяр уже совершал подобные нарушения в нынешнем году.

«В отношении опекунов данного подростка по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе.

По словам представителей ГИБДД, санкции по этим правонарушениям предусматривают штрафы до 15 000 рублей.