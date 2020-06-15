Водитель челябинской скорой умер в 24 года от COVID-19

Молодой человек скончался от пневмонии, спровоцированной COVID-19. Водитель детской поликлиники № 1 скончался в понедельник, об этом сообщила администрация города.

В пресс-службе мэрии рассказали, что за здоровье Сергея Гришова врачи боролись больше месяца, однако спасти парня не удалось. Все это время он находился на аппарате ИВЛ. Как сообщило издание «Копейский рабочий», больной подхватил коронавирус от отца, который переболел COVID-19 ранее. А месяц назад от этого же вируса скончалась мама погибшего.

На данный момент в Челябинской области продолжает расти число зараженных, и за последние сутки выявлено еще 169 случаев. Общее число заболевших — 4993 человека.

Ранее из-за угрозы распространения вируса в Челябинской области был отменен парад Победы.