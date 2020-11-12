Водить автобусы позволят только шоферам с опытом
Законопроект с указанными изменениями разработали в МВД, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.
В ведомстве считают, что у будущих перевозчиков уже должно быть водительское удостоверение и минимум год стажа в других категориях.
Если водить автобус хочет иностранец, добавила газета «Коммерсантъ», то ему придется обменять свое водительское удостоверение на российское. Для этого потребуется предъявить «документ о квалификации» — чтобы подтвердить сдачу экзамена после основной программы обучения. В законопроекте указано, что сделать это можно без посещения автошколы.
Министерство уже направило описанные в проекте закона предложения в правительство.
Тем временем юные россияне смогут сесть за руль в 17 лет. Правда, самостоятельно ездить подросткам все равно не разрешат. До совершеннолетия их должен будет сопровождать взрослый наставник.