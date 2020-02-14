Вода с червями полилась из кранов жителей поселка в Югре. Видео
На кадрах действительно видно, как в набранной воде плавают черви. А вот такой диалог состоялся между участниками одной из групп в Telegram:
— Кошмар! Набрала ванну, а там шесть червяков!
— Люди, откройте кран с холодной водой — лезут оттуда активно и шевелятся!
— У нас тоже черви.
Пантин задался вопросом, куда смотрят надзорные органы. В частности, Роспотребнадзор.
«Вода из-под крана из центрального водопровода идет с червями и личинками. <…> Как людям жить?» — написал общественный деятель у себя на странице во «ВКонтакте».
Он предложил «напоить такой водой чиновников» и напомнил, что 17 февраля в Березовский район должны приехать губернатор Наталья Комарова и полпред президента по УрФО Николай Цуканов. Пантин рассказал «360», что они планируют обсудить с жителями нацпроекты.
«Чистая вода — одна из составляющих нацпроекта по экологии. Нужно найти причину и обеспечить людям чистую воду», — отметил он.
В конце прошлого года с такой же проблемой столкнулась жительница Читы. Она рассказала, что выловила червей в теплой водопроводной воде. По ее словам, они оказались очень живучими.