    14 февраля 2020, 13:52

    Вода с червями полилась из кранов жителей поселка в Югре. Видео

    Иван Степанов, Наза Салех Захи

    Люди из поселка Хулимсунт в ХМАО (Югра) бьют тревогу. Из их крана течет вода с червями и личинками. Местные жители делятся своими рассказами и фото, а общественник Антон Пантин опубликовал видео.

    На кадрах действительно видно, как в набранной воде плавают черви. А вот такой диалог состоялся между участниками одной из групп в Telegram:

    — Кошмар! Набрала ванну, а там шесть червяков!

    — Люди, откройте кран с холодной водой — лезут оттуда активно и шевелятся!

    — У нас тоже черви.

    Пантин задался вопросом, куда смотрят надзорные органы. В частности, Роспотребнадзор.

    «Вода из-под крана из центрального водопровода идет с червями и личинками. <…> Как людям жить?» — написал общественный деятель у себя на странице во «ВКонтакте».

    Он предложил «напоить такой водой чиновников» и напомнил, что 17 февраля в Березовский район должны приехать губернатор Наталья Комарова и полпред президента по УрФО Николай Цуканов. Пантин рассказал «360», что они планируют обсудить с жителями нацпроекты.

    «Чистая вода — одна из составляющих нацпроекта по экологии. Нужно найти причину и обеспечить людям чистую воду», — отметил он.

    В конце прошлого года с такой же проблемой столкнулась жительница Читы. Она рассказала, что выловила червей в теплой водопроводной воде. По ее словам, они оказались очень живучими.