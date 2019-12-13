Жительница Читы нашла червей в своей ванной
Женщина из Читы опубликовала видео с червями. Их она нашла в собственной ванной. Об этом сообщил «Царьград».
Пострадавшая рассказала, что выловила тварей в теплой водопроводной воде. В ее тазике они активно шевелились с шести утра до девяти вечера.
Зрителям видео читинка посоветовала тщательно кипятить воду.
Интернет-пользователи предположили, что женщина обнаружила аскаридов. Так называют опасных глистов. Некоторые люди не поверили, что черви действительно появились из горячей воды в кране. Другие отметили, что неприятные животные могли появиться при случайном смешивании воды из водопроводной и фановой трубы.
Водоканал в Чите пока не давал официальных комментариев об этом инциденте.