  • Жительница Читы нашла червей в своей ванной

    13 декабря 2019, 17:54

    Ольга Ситникова

    Женщина из Читы опубликовала видео с червями. Их она нашла в собственной ванной. Об этом сообщил «Царьград».

    Пострадавшая рассказала, что выловила тварей в теплой водопроводной воде. В ее тазике они активно шевелились с шести утра до девяти вечера.

    Зрителям видео читинка посоветовала тщательно кипятить воду.

    Интернет-пользователи предположили, что женщина обнаружила аскаридов. Так называют опасных глистов. Некоторые люди не поверили, что черви действительно появились из горячей воды в кране. Другие отметили, что неприятные животные могли появиться при случайном смешивании воды из водопроводной и фановой трубы.

    Водоканал в Чите пока не давал официальных комментариев об этом инциденте.