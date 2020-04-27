Коронавирус в России и мире. Главное на 27 апреля

За последние сутки общее число зараженных COVID-19 в мире выросло до 2 990 807 (+71 445). Вылечились и выписались 878 561 (+41 877) пациентов. Погибли — 206 744 (+3 618) человек. Европейские страны готовятся к ослаблению карантина, в США ждут беспрецедентную безработицу, российские власти надеются, что соотечественники майские праздники отмечать не будут.

В России за последний день зафиксировано 87 079 случаев заражения, из них новых — 6 291. Выписались из больницы 470 человек, число выздоровевших достигло 6 781. За сутки умерли 67 россиян, число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 749 человек.

В России

Режим самоизоляции можно и нужно нарушить, если жизнь или здоровье гражданин находятся в опасности. Как разъяснили в МЧС, даже если человек находится на карантине после возвращения из-за рубежа или лечится от легкой формы коронавирусной инфекции, он может покинуть квартиру или дом, если его жизни угрожают пожар, взрыв газа или обвал конструкций.

Однако жители бутовского жилого комплекса в Ленинградском округе явно не испытывали никаких опасений, когда вышли на улицу практическим всем двором, чтобы потанцевать. Дискотеку устроил им житель этого же квартала DJ Олег. Заскучавшие дома люди обрадовались возможности повеселиться. Правда, веселье длилось недолго, приехавшие полицейские его не оценили.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, из-за увеличения числа безработных на 7-8%, уровень жизни россиян снизится на 5-7%. Он предложил оказать «наиболее бедным» людям дополнительную помощь. В частности, выдавать им или денежные средства, или продуктовые наборы. Кудрин оценил число нуждающихся в дополнительной помощи россиян в 6-9 миллионов человек.

В заботе о здоровье жителей власти Курганской области решили ограничить продажу спиртного с 30 апреля до 10 мая. Дабы граждане воздержались от посещения дач и шашлыков чиновники могут запретить торговлю горючими веществами — жидкостью для розжига и древесным углем. Зато с 27 апреля в Курганской области начали работать магазины одежды и обуви.

Вопреки всему происходящему в мире настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что Covid-19 не существует, и проклял священников, которые закрывают храмы на карантин. Он предложил выселять таких, почему-то, в Биробиджан, и тогда «несуществующая коронавирусная эпидемия» закончится.

Неизвестно, разделяет ли его убеждения тольяттинец, против которого было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе массового заражения людей, но он трижды сбегал из больницы. В инфекционный бокс он попал после подтверждения диагноза на коронавирусную инфекцию. Чем занимался на свободе безработный мужчина 1992 года рождения, выяснит следствие.

В Минобороны России сообщили о заражении коронавирусной инфекцией 874 военнослужащих. Четверо находятся в тяжелом состоянии, 16 человек — в состоянии средней тяжести, остальные переносят инфекцию бессимптомно.

Помимо этого, в российских военных высших учебных заведениях зафиксировано 779 случаев заражения преподавателей и курсантов.

В мире

Власти Италии готовятся к ослаблению карантина, но утверждают, что в этом году иностранные туристы в страну не попадут. Открывать границы они не хотят до конца 2020 года.

Пока возможен только внутренний туризм — музеи и главные достопримечательности станут доступны уже в мае.

В Белом доме опровергли сообщения СМИ об уходе со своего поста министра здравоохранения США Алекса Азара. Пресс-служба администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа назвала спекуляции на этой теме безответственными и отвлекающими от борьбы с коронавирусом. Американская пресса упорно считает Азара одним из главных виновников катастрофической распространенности вируса. Они утверждают, что министр долгое время скрывал от Трампа истинное положение дел, и заявлял, что все под контролем.

Власти Китая сообщили, что в городе Ухань, который стал источником распространения инфекции по всему миру, больше не осталось зараженных пациентов. Боролись с COVID-19 не только уханьские врачи, но и вся страна. Китайцы собирали для них посылки с медикаментами, едой, подарками и средствами защиты.

Печально, но факт, несмотря на объявленный две недели назад карантин, все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусной инфекцией. Всего 150-200 человек. Умерли три украинских клирика, большинство выздоравливают. 12 апреля в больницу попал настоятель лавры митрополит Павел, но сейчас он уже чувствует себя лучше и выписался.

Настоящий бунт с потасовкой и вскрытыми венами устроили заключенные расположенного на Украине Черновицкого СИЗО. Узнав, что в изолятор поступил арестант с коронавирусной инфекцией, они выступили против решения руководства, забаррикадировались и призвали к неповиновению.

К семи арестантам охранники вынуждены были применить силу, трое зэков порезали себе вены. У одного из них открылось венозное кровотечение, и он был госпитализирован вне СИЗО. Бунт был подавлен.

Экономический советник американского президента Кевин Хассетт предупредил граждан страны, что после победа над пандемией число безработных достигнет уровня Великой депрессии. В 1933 году показатель достиг 24,9%, в апреле 2020 года он, по данным Хассетта, составлял 16%. Независимые экономисты утверждают, что цифры занижены, и уже на этой неделе потеряли работу больше 20% американцев.