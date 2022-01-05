Внуково примет по необходимости рейсы из других аэропортов Москвы

Аэропорт Внуково не прекращает работу и не отменяет рейсы из-за сильного ливневого снега. Воздушная гавань готова принимать самолеты из других московских аэропортов.

Представители Внуково уточнили, что в расписании возможны небольшие задержки рейсов. Это связано с противообледенительной обработкой самолетов и очисткой взлетно-посадочных полос от снега, написала «Газета.Ru».

«Аэропорт Внуково планирует принимать рейсы из другого аэропорта московского авиационного узла, где воздушные суда не могут приземлиться», — добавили в пресс-службе Внуково.

Сильный снегопад в московский регион принес циклон «Аннет». Осадки сопровождаются сильным ветром с порывами до 13-18 метров в секунду. Спасатели призвали водителей соблюдать осторожность на дорогах и по возможности пользоваться общественным транспортом. По прогнозу в среду в Москве и Подмосковье выпадет 20% месячной нормы осадков.