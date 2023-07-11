Общество 11 июля 2023, 02:56 Внебрачного сына основателя «Ералаша» приговорили к четырем годам условно Внебрачного сына Грачевского осудили на четыре года условно из-за мошенничества Freepik

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Таганский суд Москвы вынес приговор по делу ресторатора Максима Красикова, который является внебрачным сыном основателя известной программы «Ералаш» Бориса Грачевского. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Суд признал виновным Красикова по делу о мошенничестве. Мужчина получил четыре года условного лишения свободы. Также он должен возместить материальный ущерб, причиненный семье бывшего вице-премьера Орловской области Александра Барташева, предоставившего деньги виновному для развития бизнеса.

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По словам Барташева, его жена собиралась открыть кондитерскую, однако Красиков попросил женщину оставить деньги на его ресторанный бизнес. Он предложил ей стать соучредителем одной из своих фирм, чтобы гарантировать возвращение долга. В итоге средства так и не вернулись. По мнению потерпевших, мужчина изначально не собирался отдавать деньги, ссылаясь на убыточность бизнеса.

О Красикове стало известно после смерти Грачевского в январе 2021 года. Он прибыл на похороны знаменитости и рассказал журналистам о себе. Тогда мужчина отметил, что не претендует на наследство режиссера и не собирается доказывать свою родственную связь с ним.

Ранее стало известно, что бывшему первому замминистра образования и науки РФ Валентине Переверзевой предъявили обвинение по делу об особо крупном мошенничестве из-за фиктивного трудоустройства сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС. Расследованием дела занялось Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.