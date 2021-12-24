Влияния трудовой миграции на уровень безработицы в России оценили в Центробанке

На уровень безработицы в России практически не влияют внутренняя и внешняя миграция в стране, сообщил «Коммерсант». Такой вывод сделан в работе специалистов Центробанка «Влияние миграционных потоков на экономическую активность и рынок труда России в целом и в региональном аспекте».

Эта работа, как указано в материале, на базе современных SVAR-моделей дает эмпирическую оценку эффектов миграции в стране, в том числе для 12 «принимающих» регионов и 21 «отдающего».

Как пояснили экономисты дальневосточных подразделений Центробанка, приток мигрантов в развивающиеся регионы повышает в них экономическую активность. Кроме того, действительно наблюдается рост зарплат в российских регионах, «отдающих» мигрантов в «принимающие», но по объему он минимален.

Эта работа стала первой современной по методологии эконометрической работой с оценкой влияние миграции на экономическую активность и рынки труда. Как указано, влияние это значительно меньше, чем принято считать.

В ноябре стало известно, что ФСБ России задержала участников преступной группировки, которая занималась незаконной легализацией мигрантов. Для этого они заключали фиктивные браки и оформляли отцовство на иностранцев. За раз преступники могли заработать на махинации до 50 тысяч рублей. Опрошенные «360» эксперты отметили, что основная причина возникновения таких ОПГ — коррумпированность государственных органов. А в целом на этом зарабатывают миллионы.