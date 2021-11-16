Подпольная легализация мигрантов в России приносит миллионы. Ей помогает коррупция

ФСБ России задержала участников преступной группировки, которая занималась незаконной легализацией мигрантов. Для этого они заключали фиктивные браки и оформляли отцовство на иностранцев. За раз преступники могли заработать на махинации до 50 тысяч рублей. Опрошенные «360» эксперты отметили, что основная причина возникновения таких ОПГ — коррумпированность государственных органов. А в целом на этом зарабатывают миллионы.

Задержание преступников

ФСБ задержала 21 организатора и участника преступной группировки, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов. Мера пресечения для задержанных еще избирается.

Как предполагает следствие, участники ОПГ помогали мигрантам получить регистрацию или гражданство России нелегальным способом. Например, они находили россиян, согласных за деньги заключить фиктивный брак или отцовство с иностранцами. Далее в проведении махинации им помогали работники органов ЗАГС в разных городах.

Сотрудники органов провели 43 обыска у 42 подозреваемых, из которых 20 находились на территории Москвы. Помимо этого, обыски прошли в Вологодской, Новгородской, Ярославской и Тверской областях.

«Установлено местонахождение подпольной типографии, изъят значительный объем миграционных документов, поддельных печатей и штампов госорганов и иных учреждений, материалы теневой финансовой отчетности, а также полученные противоправным путем денежные средства», — отметили в ФСБ.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, Тверской районный суд Москвы уже заключил под стражу шестерых злоумышленников, двух отправил на домашний арест, а одному выписал подписку о невыезде и надлежащем поведении. Отмечается, что участники незаконной схемы зарабатывали до 50 тысяч рублей.

Какие бывают схемы?

Это не первый случай, когда в России накрывают преступную группировку, специализирующуюся на подобных делах. Например, в июле сотрудники УФСБ по Томской области поймали группу, которая тоже занималась организацией фиктивных браков россиян с иностранцами, чтобы последние могли получить разрешение на временное проживание в России.

А в июне уголовное дело возбудили против 15 человек в Челябинской области, из которых пять считались руководителями ОПГ, а 10 — участниками. Как сообщал «Интерфакс», им удалось незаконно легализовать в России более 10 тысяч незаконных мигрантов.

По версии следствия, ОПГ состояла из четырех рабочих групп. Первая подделывала трудовые договоры и находила граждан с собственной жилплощадью в Челябинске и его области. Далее иностранцев фиктивно регистрировали по этим адресам. Вторая группа оформляла фиктивные браки, а третья и четвертая проводили фальшивые экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Их необходимо сдавать для получения гражданства и патентов на работу.

Газета «Известия» писала в апреле о пресечении деятельности еще одной ОПГ, созданной в Забайкалье. Его возглавлял Шодмонкул Мутавалиев, находивший людей, нуждающихся в патентах на работу. Для них он организовывал липовую сдачу экзаменов, а специалист Центра тестирования иностранных граждан Александра Колесникова помогала в получении фальшивых документов об их успешной сдаче. Другой сообщник Мутавалиева Хуршед Хидиров давал взятки медработникам, чтобы они проставляли нужные отметки в документах без присутствия самого человека.

Массовая регистрация

Как рассказал «360» руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией города Москвы Александр Дягилев, большинство схем нелегальной регистрации очень просты и зависят от того, какие связи есть у той или иной группировки в нужных ведомствах.

«Невозможно получить гражданство или любой другой документ, если у тебя нет какого-то сотрудника там», — отметил эксперт.

А миграционный юрист Насим Абдуллаев добавил, что наиболее востребованной формой незаконной легализации является регистрация мигрантов. Иностранцам необходимо делать ее каждые три месяца, поэтому запросы на нее не заканчиваются.

Некоторые занимаются еще и нелегальными перевозками иностранцев через границу, но это происходит в разы реже и не носит массового характера.

Под прикрытием властей

По словам обоих экспертов, есть несколько причин, по которым иностранцы решают обратиться к нелегальным услугам, а не сделать все по закону. По мнению Дягилева, большую роль играет языковой барьер и трудности в попытках разобраться в законодательстве. Многим из таких людей сильно осложняет коммуникацию с ведомствами отсутствие фундаментального образования. К тому же нельзя забывать, что часто мигрантов вводят в заблуждение и убеждают, что без помощи со стороны у них ничего не получится.

«Иностранные граждане должны стоять на учете по месту проживания, но из-за того, что собственники квартир отказываются их ставить, потому что не хотят платить налоги, они вынуждены идти на такие шаги. Ведь если не сделают регистрацию, то их выдворят из страны», — добавил Абдуллаев.

Он отметил, что созданию таких ОПГ потворствует коррупция. Все эти нарушения закона происходят при содействии людей, тесно связанных с представителями власти или госорганов. С этим согласен и Дягилев. Залогом получения любого документа является коррупционная составляющая при ведомстве.

Миллионные заработки

Как рассказал адвокат, в таких схемах обычно есть два вида участников. Первый — посредники, которые либо сами являются трудовыми мигрантами, либо раньше были тесно связаны с миграционной сферой.

Второй — представители госорганов, то есть сотрудники отделов по вопросам миграции, которые выдают те или иные патенты, помогают со сбором документов без очередей и даже закрывают глаза на отсутствие той или иной бумажки. Все они стремятся заработать. Например, выдача регистрации мигранту будет стоить от пяти до семи тысяч рублей, которые между собой поделят посредники и работники госорганов.

«Это не годовая оплата, а на три месяца, то есть каждые три месяца человек приходит, платит и продлевает. Там заработки можно миллионами исчислять», — заявил адвокат.

Дягилев отметил, что ценник на другие регистрационные услуги начинается от 15 тысяч рублей и выше. Все будет зависеть от того, что требуется человеку. Например, получение гражданства явно обойдется дороже.