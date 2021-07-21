Влияние ценовых рекордов бензина на бирже на стоимость топлива для водителей объяснили

Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 бьют рекорды, но правила ценообразования, которые сейчас действуют в России, помогают купировать проблемы с ростом оптовой и розничной цены, заявил «360» руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Тем не менее в будущем цены на бензин все равно продолжат расти.

Баженов отметил, что те механизмы, которые сейчас не дают расти розничным ценам на бензин, бьют по отрасли, снижают уровень конкуренции и уводят из нее инвестиции.

Механизм регулирования сейчас выглядит следующим образом: нефтяные компании получают компенсации за то, что поставляют бензин на внутренний рынок, но биржевые объемы недостаточны, чтобы цены падали на фоне растущего спроса. В конечном итоге они тоже терпят убытки в рознице, но за то, что они не повышают цены, им направляют субсидии.

А независимые заправки лишены такого маневра, поэтому они просто терпят убытки. И так продолжается с марта этого года, отметил Баженов.

По его мнению, по итогам года цены на бензин вырастут на 6-8% к уровню января. И в дальнейшем топливо продолжит дорожать. Потому что существующие регуляторные условия не позволяют их понижать, пояснил Баженов.

Он напомнил, что рынке действует негласное правило «инфляция минус». Оно заключается в том, что цены на стелах должны увеличиваться в пределах инфляции и не выходить за этот предел.

Сейчас этот предел превышен, но этому есть объективные условия: динамика нефтяных цен, нестабильный курс рубля на фоне валютных интервенций и в том числе бюджетного правила. Кроме того, повышается налоговая нагрузка на внутренний рынок, но при этом падает на экспортные поставки. В итоге растет оптовая цена, следом растет и розница, но ее рост происходит медленнее за счет того, что есть такие механизмы регулирования, пояснил Баженов.

«Оно поддерживается также за счет того, что в секторе есть крупные нефтяные компании, которые имеют доминирующее присутствие на локальных рынках, и они не поднимают цены а независимым заправкам приходится следовать за ними», — добавил эксперт.

По его словам, даже если бы топливный демпфер был отменен и в стране ввели режим свободного ценообразования, то цены на бензин все равно не снизились. Это было бы просто невыгодно, потому что после снижения поднять стоимость обратно можно будет только на уровень, который будет в паритете к рынку.