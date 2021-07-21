Цены на бензин в России обновили биржевые рекорды

Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 побили рекорды на бирже. С начала июля они выросли на 4,4 и 3,6% соответственно. Об этом свидетельствуют данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость топлива марки АИ-95 выросла за день на 0,6% — до 59,85 тысячи рублей за тонну. Это новый рекорд. Предыдущий максимум был 3 июля 2020 года — 59,78 тысячи рублей за тонну.

Биржевая цена бензина АИ-92 третий день подряд бьет рекорды. В среду, 21 июля, его цена выросла на 0,6% — до 57,06 тысячи рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов подросла до 39,58 тысячи рублей за тонну.

Ранее вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун рассказал, при каких условиях литр бензина в России будет стоить около 20 рублей. По его словам, это возможно, если курс евро снизится хотя бы до 50 рублей. Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов отметил правдивость этого прогноза, так как экспортирующие компании получают валютную выручку.