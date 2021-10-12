Влияние сериала «Игра в кальмара» на детей проверят в России

Сериал «Игра в кальмара» заподозрили в пагубном влиянии на юных зрителей. «Лига безопасного интернета» проверит южнокорейскую картину на предмет негативного влияния на подростков, сообщил «Подъем».

«Лига безопасного интернета», возглавляемая Екатериной Мизулиной, займется проверкой южнокорейского сериала «Игра в кальмара». По сообщению представителей организации, пагубное влияние картины отметили многие родители российских подростков.

«Многие в нашей стране и за ее пределами обеспокоены сериалом. Они считают, что у некоторых зрителей, особенно молодежи, может возникнуть соблазн повторить сцены из „Игры в кальмара“», — заявили представители организации.

В Лиге безопасного интернета также считают, что наличие возрастной маркировки не препятствует просмотру сериала детьми. В организации отметили, что нужно заниматься решением этой проблемы.

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее сообщила, что организация попросила МВД и СК проверить песни девяти музыкальных исполнителей на предмет содержания в них пропаганды терроризма.