Мизулина попросила МВД и СК проверить песни девяти музыкантов

Сотрудники Лиги безопасного интернета обратились в МВД и СК с просьбой о проверке песен девяти популярных музыкантов. Эти исполнители любимы среди детей и подростков, а эксперты нашли в них пропаганду терроризма, написало ТАСС.

Эту информацию агентству передала Екатерина Мизулина — член Общественной палаты и глава Лиги безопасного интернета. Чиновница уточнила, что тексты песен исполнителей, которые отправились на проверку, тщательно изучили эксперты. В ходе исследования они обнаружили целый список произведений, в которых есть призывы к насилию, покушениям на школы и даже терроризму.

Эксперты нашли эти песни в плейлистах всех нападавших на учебные заведения в последнее время. Именно исходя из этого они сделали вывод, что треки представляют общественную опасность и оказывают разрушающее криминогенное влияние на сознание.

«Данные произведения прослушивали все без исключения преступники, нападавшие на школы», — подчеркнула член Общественной палаты.

Мизулина добавила, что специалисты Лиги безопасного интернета считают, что на территории России такие песни точно слушать не должны. Именно поэтому их стоить тщательно проверить в Следственном комитете и МВД.

Если в текстах песен найдут признаки призывов к возбуждению ненависти либо вражды, а также вовлечения несовершеннолетних в особо тяжкие преступления, то их авторы вполне могут понести уголовную ответственность.