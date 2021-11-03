Власти ЗАТО Зеленогорск введут QR-коды для иногородних

В Красноярском крае людям иногородним можно будет попасть в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Зеленогорск только по QR-кодам или справкам о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Ограничения начнут действовать с 15 ноября.

Информация об этом появилась на сайте администрации города.

«С 15 ноября к заявлению на въезд в обязательном порядке прилагается один из следующих документов: действующий QR-код, копия сертификата, копия справки. При отсутствии вышеуказанных документов заявление на въезд рассмотрению не подлежит», — говорится в сообщении.

По последним данным, в Зеленогорске зарегистрировали 7,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, 34 — за последние сутки. Численность жителей в городе составляет более 61 тысячи человек.

Недавно стало известно, что власти Псковской области приняли решение расширить систему QR-кодов. Она продолжит действовать и в новогодние праздники. Все дело в том, что в такие дни существует риск возникновения новой волны коронавируса