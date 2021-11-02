Первый регион в России продлил систему QR-кодов на новогодние праздники

Власти Псковской области приняли решение расширить систему QR-кодов. Она продолжит действовать и в новогодние праздники. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в эфире «России 24».

Ведерников отметил, что в новогодние праздники существует риск возникновения новой волны коронавируса, поэтому отказываться от QR-кодов нельзя.

«QR-коды останутся. Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется еще на какие-то другие сферы экономики. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас все работало, но с соблюдением тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор», — подчеркнул он.

С начала пандемии в Псковской области зафиксировали 58 603 случая заражения коронавирусом, из них 50 177 человек выздоровели. Еще 919 жителей региона с подтвержденным диагнозом скончались.

С 25 октября власти запретили несовершеннолетним посещать торговые центры без сопровождения родителей. Кроме того, детям и подросткам запретили приходить без взрослых в организации досуга и заведения общепита.

С 28 октября по 7 ноября в регионе, как и по всей России, ввели нерабочие дни. В это время там приостановили работу учреждений культуры. Кроме того, с 30 октября с Псковской области начала действовать система QR-кодов. Жители предъявляют их при посещении кафе, фуд-кортов, аквапарков, бассейнов, фитнес-клубов и других объектов.