Власти Запорожья назвали условие создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС | 360°

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12 октября 2022, 12:07

Власти Запорожья назвали условие создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Врио губернатор Запорожья Балицкий заявил о необходимости сдвинуть линию фронта на 100 км

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Для того, чтобы создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС, линию фронта нужно отодвинуть хотя бы на 100 километров, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. В противном случае, по его словам, это будет небезопасно.

По мнению Балицкого, зону безопасности вокруг ЗАЭС в принципе невозможно создать, потому что этот вопрос нужно решать с властями Украины, которыми управляют США. Поэтому смысла в этом нет, пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

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«Сегодня ты договоришься, создашь какую-то зону, запустишь станцию, она начнет работать, а через 4 дня они опять запустят по станции обстрел. А станция — это не игрушка, ее нельзя включать-выключать», — подчеркнул он.

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Балицкий добавил, что договариваться о создании зоны безопасности нужно после того, как линия фронта будет отодвинута минимум на 100 километров от станции. Без учета этого условия создавать такую зону это крайне небезопасно, заключил он.

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