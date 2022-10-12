Запорожскую АЭС не будут запускать в ближайшее время | 360°

Общество 12 октября 2022, 11:34 Поделиться Telegram

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Viber Запорожскую АЭС не будут запускать в ближайшее время Врио губернатора Балицкий: Запорожскую АЭС не будут запускать в ближайшее время РИА Новости

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Запуска Запорожской АЭС не планируется в ближайшем будущем. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ЗАЭС работает для жизнеобеспечения с помощью дизель-генераторов, перезапускать реакторы в ближайшее время не будут.

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Балицкий также заявил, что зону безопасности вокруг станции в настоящий момент создать нельзя. Для этого линию фронта нужно отодвинуть по крайней мере на 100 километров.

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«Сегодня ты договоришься, создашь какую-то зону, запустишь станцию, она начнет работать, а через четыре дня они опять запустят по станции обстрел. А станция — это не игрушка, ее нельзя включать-выключать», — сказал он.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных весной этого года в рамках спецоперации. ВСУ регулярно занимается обстрелами станции. За ситуацией там следит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Несколько специалистов агентства находятся на ЗАЭС для контроля.

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