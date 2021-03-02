Голикова спрогнозировала достижение массового иммунитета от ковида в России к августу

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По прогнозам правительства, коллективный иммунитет возникнет уже в августе 2021 года. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, Кабмин разработал эпидемиолого-математическую модель достижения коллективного иммунитета в каждом регионе и в целом по стране. Она включает в себя много компонентов, по котором может определить вероятную дату появления коллективного иммунитета.

«И сейчас мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», — сказала она в интервью ТАСС.

Голикова уточнила, что даты могут меняться. Все зависит от того, какими темпами дальше будет идти вакцинация. В планах правительства — достичь 60% коллективного иммунитета. Вице-премьер подчеркнула, что до момента обретения массового иммунитета в России нужно соблюдать ограничительные меры. Она отметила, что, хотя случаев коронавируса в стране становится меньше, ситуация все равно остается серьезной.

Голикова заявила, что российские власти осознанно к праздникам не стали расширять список стран, с которыми можно возобновить авиасообщение. По ее словам, власти помнят печальный опыт прошлого года. В конце февраля и начале марта руководство РФ просило граждан воздержаться от поездок, поскольку пандемия уже распространялась по миру. Однако «несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу».