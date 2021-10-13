Власти заявили о достаточных запасах лекарств от коронавируса в России

В России сформированы достаточные запасы лекарств от коронавируса. Об этом заявили в Минпромторге. По данным министерства, амбулатории и поликлиники полностью обеспечены нужными препаратами, а производители сформировали запасы согласно запросу Минздрава.

В Минпромторге уточнили, что потребность в препаратах на четвертый квартал, по данным на 10 октября, покрывается на 308% по группе противовирусных средств. К таким препаратам относятся интерферон альфа-2b, умифеновир, сообщил ТАСС.

На 850% закрыта потребность по пероральным антикоагулянтам — апиксабану, дабигатрану этексилату, ривароксабану — и на 1 860% — по анальгетикам (парацетамол).

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что препараты, которые врачи применяют для лечения ковида, помогают пациентам, однако они могут привести к токсическому поражению печени.

По его словам, исключить тяжелые последствия после лечения ковида позволяет вакцинация. Также Мурашко указал на то, что всем пациентам, которые переболели ковидом, нужна углубленная диспансеризация.