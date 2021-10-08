Минздрав назвал серьезное побочное действие лекарств от коронавируса

Препараты, которые врачи применяют для лечения ковида, помогают пациентам и спасают жизни. Однако они могут привести к токсическому поражению печени. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он сообщил об этом во время своего визита в Курскую областную клиническую больницу. Его слова процитировал ТАСС.

«Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <…> препараты противовирусные, которые просто необходимо использовать для жизнесбережения, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», — подчеркнул Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что все врачи констатируют: вакцинация позволяет не только не заразиться, но и исключить тяжелые последствия после лечения ковида. Мурашко также добавил, что всем пациентам, которые перенесли ковид, надо пройти углубленную диспансеризацию. Особое внимание стоит уделить тем людям, которые переболели в средней и тяжелой степени тяжести.

С начала пандемии в России зарегистрировали 7 717 356 случаев заражения, из них 6 819 796 человек выздоровели, еще 214 485 умерли. Мурашко отметил, что сейчас в стране складывается крайне напряженная ситуация, которая продолжает ухудшаться. Под наблюдением врачей в России находятся более 1,038 миллиона пациентов с COVID-19.