Власти заявили, что денег на ремонт дороги в омской деревне не хватило. Той самой, которая обратилась к Меркель

Жители Омской области попросили у канцлера Германии Ангелы Меркель отремонтировать деревенскую дорогу. Глава Омского района Геннадий Долматов пояснил «360», что бюджетные деньги ушли на ремонт других путей.

Ремонт дороги потребовался деревне Верхний Карбуш. Жители обращались к муниципальным властям по поводу нее несколько лет назад. Дорогу признали нуждающейся в ремонте.

Долматов пояснил, что по достигнутой с министерством строительства предварительной договоренности дорогу должны были включить в ремонт в 2021 году. Сумма, предусмотренная проектом, составила 43 миллиона.

«В начале года у нас поселение надеялось, что дорога будет включена, как и договаривались. Но получили ответ от управления народного хозяйства Омского региона, структура которого занимается данными дорогами. Из письма следовало, что объем финансирования, который необходим в принципе для подобных дорог во всей области, он чуть ли не втрое ниже. Проще говоря, в программе на всех денег не хватает», — сказал глава Омского района.

В итоге правительство решило направить средства на другие дороги — всего около 112 миллионов на регион. Долматов предположил, что они были еще в более худшем состоянии. По дороге в Верхнем Карбуше, по словам политика, перенесли работы на 2022 год.

«За это время изменился ценовой сегмент и технология, связанная с реконструкцией этих дорог, требования к некоторым материалам изменены. <…> Приходится вносить некоторые изменения в проектную документацию», — заметил Долматов.

Поселение сейчас вносит необходимые изменения с проектировщиками, узнают, стоит ли проводить госэкспертизу по данному проекту или нет, при условии изменившейся цены и некоторых экономических параметров. Заявку на ремонт подадут заново — в 2022 году.

О письме деревенских жителей Ангеле Меркель муниципальные власти не знали, предположили, что люди сами проявили инициативу. Местную жительницу на видеообращении он назвал активисткой и известной в Омской области личностью.

«Сегодня, к сожалению, только узнал, что такое письмо есть. Я прочитал, суть понял, что обращаются за помощью. <…> Естественно, мы об этом не знали», — заключил Геннадий Долматов.