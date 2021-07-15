Песков объяснил обращение омичей к Меркель халатностью местных властей

Омские власти показали недопустимую халатность, не ремонтируя годами дорогу в деревне Верхний Карбуш. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение омских жителей к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за помощью.

«В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Жители Верхнего Карбуша в начале июня написали письмо к Меркель и попросили отремонтировать им дорогу. Свое обращение к канцлеру ФРГ они обосновали тем, что деревню основали русские немцы и у многих местных жителей есть немецкие корни. Люди заметили, что дорога на улице имени Дмитрия Карбышева является в населенном пункте главной, но она никогда даже не была асфальтирована.

Власти Омского района Омской области заявили, что ремонт дороги планировали сделать в этом году. Однако потом его перенесли на 2022 год. Власти объяснили это тем, что нужно пересчитать стоимость проекта. В 2020 году в деревне отремонтировали дорогу по улице Садовой, указывали в администрации.