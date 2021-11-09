Власти выделят более 77 млн рублей на поддержку предприятий Москвы

Власти Москвы поддержат еще восемь предприятий города, которым компенсируют часть расходов на аренду и подключение дополнительных мощностей. На эти цели направят более 77 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В числе получателей субсидий — производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат, разработчик контрольно-измерительного оборудования, а также несколько других предприятий», — приводит сайт мэра Москвы слова Ефимова.

Он уточнил, что городские власти оказывают промышленным предприятиям системную финансовую поддержку. С 2012 года более 100 московских компаний получили субсидии на сумму более 3,4 миллиарда рублей.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что компенсацию в размере 65,7 миллиона рублей по договорам аренды получат шесть компаний. Еще двум предприятиям одобрили субсидии на повышение мощностей. Сумма составила 11,3 миллиона рублей.

В конце октября уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев рассказал о подготовке регионального пакета мер по поддержке малого и среднего бизнеса.