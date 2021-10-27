Региональный пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса подготовят в Подмосковье

Обращений к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области стало значительно больше. Средний и малый бизнес боится, что локдаун ударит по финансам. Меры поддержки на федеральном уровне уже определены. Это субсидия в размере одного МРОТ на каждого сотрудника и софинансирование процентных ставок по кредитам.

«Основной упор на то, что по налоговому законодательству возможности есть именно у федерального правительства. Но ни региональные, ни муниципальные власти не должны оставаться в стороне от данного вопроса», — отметил председатель комитета по бюджету, финансово-экономической, инвестиционной политике Мособлдумы Тарас Ефимов.

В экстренном порядке уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Головнев собрал заседание общественного совета, где представители бизнеса выступили со своими предложения по мерам поддержки. Больше всего их волнуют налоговые обязательства по платежам за период, когда выручки не будет.

Один из таких очень важных пунктов в тех мерах поддержки, которые мы предлагаем — это перенос на один или два квартала налоговых платежей Владислав Корочкин первый вице-президент «Опоры России»

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковное бизнес-сообщество также предложило снизить или вовсе отменить арендные платежи за муниципальные помещения и земли. Еще убрать плановые и внеплановые проверки, если те не связаны с угрозой жизни и здоровью. Часть предложений уже в работе. Например, финансирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Сегодня в Московской области заключены договоры с крупнейшими банками.

Источник фото: телеканал «360»

«Если предприниматель берет инвестиционный кредит или инвестиционный кредит с долей оборотных средств до 30%, то мы напрямую банкам возмещаем ставку рефинансирования. Сегодня она уже 8,5%», — пояснил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Двойных.

Источник фото: телеканал «360»

Так бизнесмен снижает свою процентную ставку в банке. Предприниматели, которые пострадали от пандемии, могут получить льготный кредит ФОТ 3.0 под 3% годовых. В областном правительстве считают, что актуальной будет и компенсация коммунальных платежей за 4-й квартал. Но о помощи в преодолении ситуации просят не только бизнесмены. Представители власти отмечают, что предпринимателям важно донести до своих сотрудников необходимость вакцинации.

Как бы государство ни помогало, на каком бы это ни было уровне, муниципальном, областном или федеральном, если не будет коллективного иммунитета, а коллективный иммунитет добивается исключительно вакцинацией — все эти меры поддержки будут, как вода в песок Владимир Головнев уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

Источник фото: телеканал «360»

80% сотрудников должны быть привиты. Средства защиты и безопасная дистанция — обязательны. Только совместными усилиями получится быстрее пройти период пандемии и минимизировать финансовые потери, отметили участники встречи.