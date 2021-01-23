Власти Владивостока назвали число участников незаконной акции в городе

Участники акции собрались на центральной площади Владивостока, после чего пошли колонной по главным улицам.

По предварительным данным, в несанкционированном митинге участвовали почти 300 человек, а в последующем шествии — около 500, включая участников митинга.

В Приморье во время пандемии коронавируса запрещено проведение массовых мероприятий. К тому же никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока, сообщило агентство со ссылкой на правительство региона.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности, которую понесут организаторы и участники несанкционированных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут немедленно пресекаться. Предусмотрена ответственность по закону. Участников могут оштрафовать на на сумму до 300 тысяч рублей, арестовать на 15 суток или привлечь к общественным работам.

Помимо этого, Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия.

Родителей просят оградить от акций своих детей. А Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» и ТikТоk пресечь вовлечение школьников в протесты.