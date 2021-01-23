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    23 января 2021, 10:43

    Власти Владивостока назвали число участников незаконной акции в городе

    Алена Макаренко

    Несколько сотен жителей вышли на незаконные акции на Дальнем Востоке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент внутренней политики Приморского края.
    Власти Владивостока назвали число участников незаконной акции в городе

    Участники акции собрались на центральной площади Владивостока, после чего пошли колонной по главным улицам.

    По предварительным данным, в несанкционированном митинге участвовали почти 300 человек, а в последующем шествии — около 500, включая участников митинга.

    В Приморье во время пандемии коронавируса запрещено проведение массовых мероприятий. К тому же никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока, сообщило агентство со ссылкой на правительство региона.

    МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности, которую понесут организаторы и участники несанкционированных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут немедленно пресекаться. Предусмотрена ответственность по закону. Участников могут оштрафовать на на сумму до 300 тысяч рублей, арестовать на 15 суток или привлечь к общественным работам.

    Помимо этого, Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия.

    Родителей просят оградить от акций своих детей. А Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» и ТikТоk пресечь вовлечение школьников в протесты.