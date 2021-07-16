Власти Тувы объявили локдаун из-за ситуации с коронавирусом

Власти Тувы объявили о введении жестких ограничений из-за сложной обстановки в коронавирусом. В пресс-службе правительства республики сообщили, что все передвижения граждан без крайней необходимости будут запрещены.

«Запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения — без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики. Для детей в возрасте до 14 лет (включительно) нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых», — говорится в сообщении.

Власти решили также на время приостановить работу турагентств, закрыть выставки и конференции, а также запретить розничную торговлю всем, кроме продовольствия. Закрыты вещевые рынки, нельзя гулять в парках и скверах.

В республике закрылись все салоны красоты и парикмахерские, нельзя сходить в баню или бассейн. Невозможно разместиться в гостиницах — кроме людей, которые приехали в Туву рамках служебной командировки.

Рядом с самыми популярными у местных жителей озерами будут расставлены посты, которым поручили контроль за прибрежной территорией. Отдыхать на пляже и купаться также пока запрещено.

В Госдуме раскритиковали идею введения полного локдауна на территории России. По мнению депутатов, власти уже научились бороться с коронавирусом, а потому меры могут стать более осмысленными.