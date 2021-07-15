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    15 июля 2021, 21:51

    В Госдуме раскритиковали идею о введении полного локдауна

    Арина Бобкова

    В Госдуме не оценили идею о введении полного двухнедельного локдауна в стране. Депутаты отметили, что сейчас специалисты уже научились бороться с коронавирусом. Поэтому подобные меры можно вводить более осмысленно. Таким мнением поделился замглавы думского комитета по охране здоровья Николай Говорин. Об этом сообщила «Русская планета».

    «В частности, многие потеряли работу», — заявил депутат.

    Политик напомнил, что полный локдаун уже вводился у нас в стране. Однако это повлияло не только положительно, но и в какой-то степени негативно. Политик отметил, что из-за локдауна многие люди лишились работы.

    По словам депутата, на данный момент крайне важно сократить количество заболевших. По его словам, справляться с этой задачей получается успешно.