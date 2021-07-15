В Госдуме раскритиковали идею о введении полного локдауна

В Госдуме не оценили идею о введении полного двухнедельного локдауна в стране. Депутаты отметили, что сейчас специалисты уже научились бороться с коронавирусом. Поэтому подобные меры можно вводить более осмысленно. Таким мнением поделился замглавы думского комитета по охране здоровья Николай Говорин. Об этом сообщила «Русская планета».

«В частности, многие потеряли работу», — заявил депутат.

Политик напомнил, что полный локдаун уже вводился у нас в стране. Однако это повлияло не только положительно, но и в какой-то степени негативно. Политик отметил, что из-за локдауна многие люди лишились работы.

По словам депутата, на данный момент крайне важно сократить количество заболевших. По его словам, справляться с этой задачей получается успешно.