Общество 23 апреля 2024, 07:39 Мурашко рассказал об ущербе от паводков для медицинских учреждений Мурашко: паводки не нанесли серьезный ущерб медоборудованию РИА «Новости»

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Весеннее половодье и разлив воды в ряде регионов России не нанесли серьезный ущерб медицинского оборудованию. Об этом РИА «Новости» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, были приняты меры по защите оборудования. Однако некоторым медицинским учреждениям нужны восстановительные работы и ремонт.

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«Серьезного ущерба для оборудования нет», — отметил министр.

Мурашко добавил, что сейчас в подведомственных учреждениях оценивают ущерб от паводков. Готовят список необходимых работ. При этом население получает необходимую помощь, заключил глава ведомства.

Накануне сообщалось, что в реке Тобол возле Кургана медленно спадает вода.