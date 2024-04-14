Происшествия 14 апреля 2024, 11:03 Наводнение смыло деревянный мост под Курганом Шумков: течение в Темлякове смыло деревянный мост и несет к Кургану

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В курганском селе Темляково течение смыло деревянный мост и несет к Кургану, это может вызвать затор свободного движения воды. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Курганской области Вадим Шумков.

«В Темлякове смыло деревянный мост и несет к Кургану течением, это создает риск затора. Поставили МЧС задачу вытащить из воды эти куски, пока они не создали для нее преграду», — написал он.

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Шумков отметил, что также течение сорвало понтонный мост в районе деревни Лаптева в Кетовском округе.

«Крепления пока что держат его у берега. В округе также поставили задачу принять все меры, чтобы достать мост из воды», — добавил глава региона.

Утром в воскресенье, 14 апреля, Шумков сообщил, что уровень воды в Тоболе сильно вырос за ночь и находится на отметке в почти пять метров. По его словам, вода пошла в сторону Кургана.

Местные власти призвали эвакуироваться жителей сел Утятское, Межборное и Нагорное в Притобольном округе.