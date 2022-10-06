Власти Сахалина сообщили, что в этом году соберут 22,4 тысячи тонн овощей | 360°

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Власти Сахалина сообщили, что в этом году соберут 22,4 тысячи тонн овощей

Минсельхоз Сахалинской области: в этом году планируется собрать 22,4 тысячи тонн овощей

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Сельскохозяйственные предприятия и фермы соберут больше свеклы, капусты, моркови, кабачков и других овощей открытого грунта, чем в прошлом году, заявила замглавы департамента Минсельхоза Сахалинской области Екатерина Сливкина. Ее слова привел ТАСС.

«В этом году планируется собрать 22,4 тыс. тонн овощей открытого грунта, что больше, чем в прошлом году. В 2021 году сбор составил 20,61 тыс. тонн», — отметила представитель профильного министерства.

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В регионе на 10% увеличили посевные площади под картофель. Ожидается урожай на уровне 43 тысяч тонн. Уборочная кампания началась еще в первой половине сентября. На сегодняшний день Сахалин обеспечивает себя картофелем на 95%.

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Первыми к уборке урожая приступили сельские хозяйства на юге острова. Свеклу и морковь начнут убирать в октябре. По словам Сливкиной, в этом году погода не подвела аграриев. Хватило солнца и осадков, чтобы получить хороший урожай.

Ранее сообщалось о высокой урожайности картофеля в Московской области. Показатели по уборке превысили прошлогодние.

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