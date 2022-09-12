Урожайность картофеля в Подмосковье превысила прошлогодние показатели | 360°

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Урожайность картофеля в Подмосковье превысила прошлогодние показатели

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Уборка картофеля продолжается на полях в Московской области. Аграрии отметили, что средняя урожайность корнеплодов составляет 319 центнеров на один гектар. Это значительно больше, чем в прошлом году.

Картофель убран в Подмосковье с территории 1,3 тысячи гектаров. При этом собрали уже на 22,3 тысячи тонн больше корнеплодов, чем за аналогичный период прошлого года.

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«Показатели по уборке картофеля выросли даже по сравнению с прошлой неделей. За период с 29 августа по 2 сентября средняя урожайность в регионе составляла 292 центнера на один гектар, а сейчас это уже 319 центнеров», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он также добавил, что картофель в этом году посадили на площади почти 14 тысяч гектаров. Больше всего посевных площадей в Талдомском и Дмитровском городских округах, в Луховицах, Клину и Коломне.

Овощи открытого грунта собраны в Подмосковье с 2,3 тысячи гектаров, что составляет 28% от плана.

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