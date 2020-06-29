Власти Сахалина сняли запрет на массовые мероприятия
Соответствующий указ подписал губернатор региона Валерий Лимаренко. Документ опубликован на правовом портале области.
Теперь на Сахалине разрешено проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия в закрытых помещениях «при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования <…> и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания».
В регионе также ввели норму, которая позволяет сократить обязательную обсервацию или изоляцию на дому для приезжих. Ранее людям приходилось быть в изоляции строго 14 дней. Теперь речь идет о сроке, «установленном в предписании должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».
На 29 июня на Сахалине выявили 762 случая коронавирусной инфекции. Поправились 267 заболевших COVID-19, еще 495 пациентов пока находятся под присмотром медиков. Летальных исходов в регионе за время пандемии не было.
Сахалин пока единственный регион РФ, перешедший к третьему этапу выхода из режима самоизоляции.