«Эти (первые с начала пандемии — прим. ред.) полтора месяца были самыми внутренне, эмоционально, ну я бы даже употребила слово „страшными“. Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Это я так сейчас эмоционально говорю, потому что мы все это очень эмоционально переживали», — заявила Голикова.

Она добавила, что одновременно пришлось делать много дел. Если бы власти страны быстро не решили множество вопросов, то простить себе этого не смог бы никто.

Когда в России началась пандемия коронавируса, руководство страны отреагировало решительно и своевременно. Как только медики начали выявлять первые случаи COVID-19, россиян отправили в самоизоляцию. В стране началась череда нерабочих дней.

В начале лета ситуация с 2019-nCoV стала стабилизироваться. Ряд ограничений отменили. Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия отступает.