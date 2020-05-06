Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за коронавируса

Рост случаев заражения коронавирусом в Находкинском городском округе вынудил Приморье временно ограничить въезд и выезд оттуда. Эта мера начнет действовать с 8 мая.

«Предложено с 8 мая ограничить въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, ввести систему контроля за проживающими в муниципалитете», — сказано в пресс-релизе правительства региона.

Глава регионального Роспотребнадзора Татьяна Детковская рассказала, что число заразившихся может увеличиваться из-за того, что у «сотрудников скорой помощи расширяется круг контактов и заболевших». Детковская добавила, что темпы прироста инфицированных в Находке почти в два раза выше среднекраевых. Речь идет о 16,4%.

Временно в городе перестанут работать торговые центры. Однако продуктовые магазины и те, где можно купить товары первой необходимости, продолжат функционировать. Также все общественные места и дома пройдут санитарную обработку.

По последним данным, 684 человека заразились коронавирусом в Приморье. Из них 99 поправились, жертвами инфекции стали шестеро. С 30 апреля в регионе введен масочный режим. Маски нужно носить в транспорте и других общественных местах. Нарушителей пообещали выслеживать с помощью видеокамер.