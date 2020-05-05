Людей без масок в Приморье будут отслеживать по видеокамерам

В Приморье начнут постепенно открывать торговые центры, но вместе с тем активнее следить за нарушителями масочного режима. Если человек пришел в магазин без маски, его отследят по видеокамерам.

«Мы в любом случае начнем поэтапно открывать торговые центры. Но наша цель — защитить граждан, предотвратив возможное распространение инфекции, и появление новых очагов заражений. Поэтому важно научиться работать в сложившейся ситуации. Так, идет процесс подключения крупных магазинов к системам видеомониторинга, чтобы мы могли определять, сколько людей находится в зале и сколько из них без масок», — объявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, его цитирует пресс-служба.

Глава Приморья подчеркнул, что в магазинах вообще не должно быть людей без средств индивидуальной защиты. Претензии будут направлять в адрес руководителей торговых центров, которые будут нести ответственность за нарушение санитарного режима.

Кожемяко предложил владельцам торговых центров написать на каждой двери, что вход без масок воспрещен, самим выдавать маски или просто не пускать людей без средств защиты.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля ввели масочный режим.

По информации на 4 мая, в Приморском крае с начала эпидемии зафиксировали 547 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека скончались.