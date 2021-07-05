Власти поручили подготовиться к эвакуации жителей Сочи

Сочинские власти должны подготовиться к эвакуации жителей города из возможных мест подтопления после мощных ливней. Такое поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы избежать трагических последствий. Нужно приготовиться к эвакуации жителей из возможных мест подтопления, в том числе, в других районах края, если это будет необходимо, и развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания», — приводит сайт администрации Кубани слова Кондратьева.

Губернатор напомнил, что штормовой ветер, ливни и град прошли на Черноморском побережье России накануне. Самая сложная ситуация сложилась в Сочи. Так как сильный дождь там шел всю ночь, из берегов вышли реки Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов.Ммэр Сочи Алексей Копайгородский объяснил, что ситуация в городе сейчас остается напряженной, но ее взяли под контроль.

Ранее в сочинской администрации рассказали, что большая вода серьезно повредила местные пляжи.