Пляжи и несколько пансионатов затопило в Сочи после проливных дождей

Непогода серьезно повредила пляжи в Сочи, несколько пансионатов оказались подтоплены. Об этом сообщили в мэрии города.

Из-за подъема воды в руслах рек на пляжные территории вынесло крупный мусор, пострадал пляжный инвентарь. Устранять последствия начнут, как только нормализуется позволят погодные условия, сообщил ТАСС.

В частности, проблемы были зафиксированы на территории отеля «Алеан Спутник».

«В русле реки образовался затор из бревен, началось подтопление, сейчас завершают расчистку, вода сходит», — пояснили в пресс-службе.

Подтопило и пансионат «Бургас» в районе Кудеспты. Сейчас вода уже начала сходить.

Штормовое предупреждение действует в Сочи со вчерашнего дня. Из-за продолжающихся ливней в в Адлерском и Хостинском районах произошли локальные подтопления на улицы Искры и в переулке Тихом, в Хосте на улице Самшитовой, а также на федеральной автодороге А-147 в районе «Фара». В районе ТЦ «Александрия» дежурная смена ЮРПСО спасла человека, упавшего в реку Сочи.

Спасатели отмечают критический подъем уровня рек Хорота, Кудепста, Хоста и Мацеста. В городе включены сирено-речевые установки, население оповещают о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов.

Произошло подтопление технических помещений в подвале и на первом этаже городской больницы № 3 в Хосте. Сейчас там работают сотрудники МЧС члены городского оперативного штаба. Пациентам и персоналу больницы ничего не угрожает.